Marmara Depremi 19. yılında unutulmadı

Kütahya’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde Marmara Depremine dikkat çekmek için ‘hazır ol’ sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen AFAD, Kütahya İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, ellerindeki meşalelerle ve arama kurtarma araçları eşliğinde Atatürk Bulvarından valilik önüne kadar yürüdü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler ve yaralananların sadece afetzedeler olmadığını, depremde tüm Türkiye’nin yara aldığını söyledi.

Afet yönetimi süreç ve sorumluluğunun sadece AFAD’ın üstesinden gelebileceği bir sorumluluk olmadığını belirten Artun, şöyle konuştu:

"Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bilim insanları, sanayi ve bireyden başlayarak toplumun tüm unsurları sorumludur. Hazırlık için bu sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Kütahya 1970’te Gediz, 2011’de Simav ilçesinde bu acıyı iliklerine kadar yaşamıştır. Hafızamızı diri tutmak zorundayız. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın risklerine karşı hazırlık yapmalıyız. Temelde bugün burada 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak için değil afet farkındalığı oluşturmak için toplandık."

Vatandaşların AFAD tarafından düzenlenen afet eğitimlere katılması çağrısında da bulunan Artun, "O Kahraman Benim" projesiyle il genelinde eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekledi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ise, dernek bünyesinde gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibi oluşturduklarını, ekibe katılanların gereken eğitim ve sertifikaları aldığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.