Marmaris bunu merak ediyor. Resmi açıklama da yok!

Marmaris'in denize kıyısı bulunan 3 kırsal mahallesinde yerleşim yerleri üzerinde iki gün boyunca saatlerce alçak uçuş yapan tek motorlu uçak, gizemini koruyor. Havadan görüntüler çekerek haritalandırma çalışması yaptığı değerlendirilen uçak, merak konusu olmaya devam ederken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Cuma gününden itibaren Marmaris'in denize kıyısı bulunan turistik Hisarönü, Orhaniye ve Turgut mahallelerinde küçük bir uçağın saatlerce yerleşim yerlerinin üzerinde alçak uçuş yapması paniğe neden oldu. Bu durum bir gün sonra da devam etti. Cuma ve cumartesi günü sabahtan ve öğleden sonra 3-4 saat boyunca alçak uçuş yapan uçak nedeniyle 3 mahallede yaşayanlar soluğu muhtarlıkta aldı. Üç mahallenin muhtarı Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanlığı, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Ancak aradıkları yetkililerden bilgi alamayan muhtarlar, mahalleliye konuyu araştıracaklarını söyledi. Muhtarların araştırması sürerken, mahalle kahvehanesinde toplanan vatandaşların bazıları, "Yerlerimizi parselleyecekler fotoğraflıyorlar", "Koruma altındaki kıyılarımıza otel yapmak için havadan inceliyorlar" gibi yorumlarda bulundu.

İddialar arasında, uçağın Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasası olduğu belirtilen ve yurt dışında bulunan firari Akın İpek'in eski oteli ve çevresinde gömülü olduğu öne sürülen 20 ton altının da arandığı da yer aldı.

Bugün DHA muhabirine telefonla açıklamalarda bulunan Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, "Mahallemizde şu an sakin bir yaşam devam ediyor. Uçak bugün hiç görünmedi. 2 gün süreyle yerleşim yerlerine yakın uçan uçakla ilgili resmi kurumlardan bizlere halen bir açıklama yapılmadı: merak ve tedirginliğimiz sürüyor" dedi.

Bugün sabah saatlerinde polis istihbarat ekipleri ve jandarmanın köylerde dolaşarak uçak ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Marmaris Kaymakamlığı yetkilileri de uçakla ilgili olarak henüz herhangi bir bilgi sahibi olunmadığını belirtti. Muğla Valiliği'nden de uçak ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Panik ve korkuyu atlatan mahalle sakinleri arasında ise, yetkililerden bilgi alamadıkları için "Yerlerimizi parselleyecekler, koruma altındaki kıyılarımızda doğayı tahrip edip devasal oteller dikecekler" söylentileri devam etti.