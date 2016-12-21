Marmaris'in adı değişiyor mu? Yeni adı ne olacak?

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasından sonra FETÖ/PDY mensubu askerlerin geldiği Club Turban Grand Yazıcı Otel'de incelemelerde bulundu

dan sonra FETÖ/PDY mensubu askerlerin geldiği Club Turban Grand Yazıcı Otel'de incelemelerde bulundu. AK Parti ve MHP'li komisyon üyeleri, dün akşam saat 20.00'da başlayarak 15 Temmuz gecesine şahit olan il ve ilçe yetkililerini saat 00.30'a kadar dinledi. CHP'li Komisyon üyelerinin katılmadığı programda komisyon Muğla Valisi Amir Çiçek ardından Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, Kara Pilot Albay Murat Bağ, Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Albay Fethi Şahbaz'ı dinledi.



Muğla Valisi Amir Çiçek, iki saat süreyle 15 Temmuz gecesi ve sonrasında kaçan FETÖ/PDY mensubu askerlerin yakalanması ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Yaralanan bir polis memuru ile ilgili anısını paylaşan Vali Çiçek, "Hastane de yaralı polisleri ziyaret ettik. Bir polis memuru 'Sayın valim lütfen izin verin kalkayım gideyim şu hainlerin bulunmasına yardım edeyim' dedi. Polisin bu sözü beni çok duygulandırdı. Marmaris, o gece ve sonrasında güvenlik güçleri ve vatandaşıyla birlikte ülkemize örnek gösterilecek bir dayanışma ruhu göstermiştir" diye konuştu.



"HATALARINDAN DÖNMELERİ İÇİN YALVARDIM"



15 Temmuz günü yaşadıklarını gözyaşı dökerek anlatan Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Yarbay Fethi Şahbaz, şunları anlattı:



"Yakıt almamaları için askerlerimizle birlikte çok şey yaptık. Araçları ve cihazları bozduk, kapıları kilitledik. Hatta bir kişinin yeni bebeği olmuştu. Bebeğin için bu hatadan vazgeç diye yalvardım. Darbe kalkışmasını gerçekleştiren askerlerle uzun süre beraber çalıştık, hepimiz birbirimizi tanıyorduk. Beraber çalıştığım bu kişiler kendilerini çok iyi gizlemişler. Dışarıda bazen cemaatler ve Fethullah ile ilgili aleyhte cümleler kurduğumda onlar daha fazla küfür ediyordu. Alkol alıyorlar, namaz kılmaz, sosyal askerlerdi. Hatta bir tanesi askeri servise Allah'ın selamı inen bir uzman çavuşu zorla dışarı attırmıştı. Kendilerini öyle gizlemişler ki ailelerin bile ne yaptıklarından haberi yoktu. Bunların FETÖ üyesi olduğunu anlamak çok zor idi. Kendilerinin bir darbe kalkışması yaptıklarını fark ettiğimde vazgeçirmek için çok uğraştım. Bunların FETÖ/PDY mensubu olduğunu 15 Temmuz darbe kalkışmasından üç-dört gün sonra öğrendim. İçlerinde en kararlı olan ve darbe gerçekleşseydi MİT Müsteşarı olmayı planladığını öğrendiğim Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş idi. Cihazları ve akaryakıt tankerlerini bozduğumuz için odaya gelerek emirler yağdırmıştı. Üzerinde rütbe bulunmayan kamuflaj elbise mevcut idi. Çok kararlı, sert ve ürkütücü bakışları mevcuttu. Kendilerini bu kadar nasıl iyi gizlediklerini hala anlayamıyorum."



"DOĞAN MEDYA'YA TEŞEKKÜR"



TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, medyanın 15 Temmuz'daki darbe girisimini önlemende çok büyük rol oynadığını kaydederek şöyle dedi:



"Gittiğimiz her yerde Doğan Medya ve diğer basın mensuplarının özverili çalışmalarını anlatıyoruz. Hakikatten ayrım yapmadan söylüyorum. Doğan Medya olarak hükümet arasında iyi olmayan, hatta AK Partili vekillerin yayınlarına gitmediği, yayın politikasını eleştirdiğimiz durumlar olmuştu. O gün Cumhurbaşkanımızı Facetime çıkaran ve Marmaris'te tüm Türkiye'ye ilk çağrısını duyuran Doğan Medya'ya teşekkür ederim. Ayrıca CNN Türk muhabiri Hande Fırat'ı komisyonumuza çağırarak dinledik ve kendisine teşekkür ettik. 15 Temmuz gecesinin bir ayrıntısı da özellikle kadınlarımızdır. Darbe kalkışmasının engellenmesinde kadınlarımızın rolü çok büyüktür. Marmaris'ten, İstanbul'dan Ankara'dan ve daha birçok şehrimizden kadınlarımız en ön saflarda ülkemizi korumak için yer aldı. O gece canını hiçe atarak ülke bütünlüğümüz için meydanlara inerek dünyaya örnek bir beraberlik sergiledikleri için halkımıza minnettarız."



"MARMARİS'E 'GAZİ' VE 'KAHRAMAN' ÜNVANI VERİLSİN"



Tanıkların dinlenmesi arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, "Marmaris'in Türkiye tarihinde çok önemli bir yeri bulunmakta. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında güvenlik güçleri ve halk örnek birliktelik göstererek hainleri bertaraf etmiştir. Marmaris'in bu büyük başarısı için 'Gazi' unvanı verilebilir. Meclise böyle bir teklif getirilirse bununla ilgili tüm AK Partili vekillerin kanun teklifine imza atacağına inanıyorum" dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise, "Gazi'nin başına Kahraman getirilmelidir. TBMM'de kanun teklifi verilirse Kahraman Gazi Marmaris olarak belirtilmelidir. Marmaris, tek Türkiye değil tüm dünyaya örnek bir beraberlik göstermiş, büyük bir kahramanlık sergilemiştir" dedi.



Komisyon üyeleri, Yazıcı Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Yazıcı ardından basın mensuplarını dinleyecek.