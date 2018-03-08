Marmaris Kahvaltı Mekanları

Marmaris''te yapılacak şeyler hiç biter mi? Bitmez tabi ki. Güzel bir tatil için Marmaris'e gittiniz. Gündüz plajlarda güneşlenip masmavi koylarda yüzdünüz. Akşam oldu, e eğlenmeden olur mu? Güzel bir mekan bulup doyasıya eğlendiniz. Peki ertesi sabah kahvaltı işi ne olacak?

Marmaris''te yapılacak şeyler hiç biter mi? Bitmez tabi ki. Güzel bir tatil için Marmaris'e gittiniz. Gündüz plajlarda güneşlenip masmavi koylarda yüzdünüz. Akşam oldu, e eğlenmeden olur mu? Güzel bir mekan bulup doyasıya eğlendiniz. Peki ertesi sabah kahvaltı işi ne olacak?nereler?yapılır biliyor musunuz? Bilmiyorsanız tam yerine geldiniz. Bu yazıda sizehakkında bilgiler vereceğiz. Giderseniz, güzel güzel kahvaltı yaparken bizi hatırlarsınız. Hadi başlayalım!



Zola Marmaris

Kendi tabirleriyle "Zola, Marmaris'in kalbinde bir kaçamağı mümkün kılan yer". Eh haksız da sayılmazlar bunda. İyi düşünülmüş dekoru ve konsepti ile misafirlerini keyifle ağırlıyor. Özellikle Akdeniz mutfağının kahvaltılık örneklerine yer veren Zola Marmaris , gelen misafirlerinin karnını doyurmadan göndermiyor. İspanyol omletini, tostlarını, kruvasanlarını ve menemenini yemeden masadan kalkmayın bize kalırsa. Hatta masadan uzunca bir süre kalkmayın çünkü Zola Marmaris'in manzarası da gerçekten muhteşem. Marmaris'te kahvaltı tavsiyesi isteyenlere hiç düşünmeden tavsiye ederiz.



Bono Good Times

Bono Good Times 2012 yılından beri Marmaris'te faaliyet gösteren sıradışı bir mekan. Gelenler de çok sevmiş olacak ki Marmaris Marina'ya ikinci şubelerini açtılar. Sadece kahvaltı hizmeti vermiyorlar. Günün her öğünü gidip şahane yemekler yiyebilirsiniz. Dilerseniz plajı da var, gidip güneşlenebilir bir şeyler içip keyiflenebilirsiniz.

Neyse biz kahvaltı kısmına dönelim. Kahvaltıları önce gözünüzü doyuruyor, sonra karnınızı. Porsiyonlar gayet büyük. Lezzetleri muhteşem. Mekandan kalkarken arkadaşlarınıza "yalnız çok güzel yedik" dememeniz için hiçbir sebep yok.



Castle Cafe & Bar

Buraya gittiğinizde öncelikle şöyle bir sorununuz olacak: Acaba kahvaltı mı etsem yoksa manzaraya mı baksam? Fakat kahvaltınızdan küçük bir lokma alınca tüm bu sorun ortadan kalkacak ve kahvaltıya gömüleceksiniz. Kahvaltı bitince de demli bir çay eşliğinde manzaranın tadını çıkarırsınız artık.

Hem Marmaris'i tepeden görebileceğiniz hem de kallavi bir kahvaltı yapabileceğiniz oldukça güzel bir kahvaltı salanu Castle Cafe & Bar. Şiddetle, kahvaltı için tavsiye ediyoruz.



Marmaris 105 Design Cafe

Marmaris kahvaltı mekanları arasında en güzellerinden biri de gerçekten burası. Aslında daha çok kahveleri ve kokteylleri ile öne çıkan bir mekan olsa da bizim Marmaris Kahvaltı Mekanları listemize de sağlam bir giriş yaptı. İşletme sahibi ile çalışanlarının da samimi ve ilgili tutumu tüm güzelliklerini pekiştiriyor. Gurme tostlarını denemeden kalkmayın gerçekten. Ayrıca dilerseniz kendi tasarladıkları çok şık ürünleri de satın alabilirsiniz. Evinize çok yakışacağını düşünüyoruz.

Marmaris Portofino Restoran & Cafe

Hem şehrin içinde olup hem Marmaris'te köy kahvaltısı yapmayı ister misiniz? Hatta şahane bir deniz manzarası eşliğinde. Cevabınız evet ise sizi hemen Portofino Restoran & Cafe adlı mekana alalım. Köy kahvaltısı tek kelime ile şahane. Gidip de beğenmeyen kimse görmedik, duymadık biz. Çalışanlar da gayet ilgili ve hızlı. Tüm bunlar birleşince ortaya güzel bir kahvaltı keyfi çıkıyor elbette.

Benim çocuklarım var, onlar rahat durmaz, ağız tadıyla kahvaltı yapamam diye düşünüyorsanız; düşünmeyin. Portofino Restoran & Cafe'de çocuklar için özel bir bölüm dahi var. Hem çocuklarınız hem de siz doyasıya tadını çıkarın.





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