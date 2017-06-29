Marmaris koylarını marşlar eşliğinde geziyorlar

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği günübirlik gezi teknelerinde, yolculuk marşlar eşliğinde tamamlanıyor

Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Saman İskelesi'nde sıralanan, boyları 15-35 metre arasında değişen yaklaşık 200 günübirlik tur teknesi, tatilci ile yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Öğle yemeği ile birlikte ücreti kişi başı 35-80 lira arasında değişen günübirlik gezi tekneleri saat 10.00-10.30 sıralarında hareket ediyor. 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde demir alan tekneler, Cennet, Bedir, Çiftlik ve Kumlubük adalarını dolaşıyor.



Koy ve adaları gezen turistler, masmavi sularda denize girip, cennet koyları keşfederek fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor. Zaman zaman 10'uncu Yıl Marşı'nın çalındığı teknelerde, tatilciler de İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söylüyor, dans yarışmaları gibi çeşitli etkinliklerle de anın tadı çıkartılıyor. Tur tekneleri Marmaris Körfezi'ne 16.30-17.00 saatleri arası giriş yapıyor.



Tur teknesi sahibi ve kaptanı Anıl Berk, "Marmaris İlçesi'ne gelen tatilcilerin olmazsa olmazları arasında günübirlik gezi tekne turları vardır. Turistler, ilçemize neden dünyanın incisi adının verildiğini yeşil ve mavinin her tonunun bulunduğu koy ile adaları gördükçe daha iyi anlıyor" dedi. Ankara'dan tatile gelen Ahmet Göçmez, "Haberlerde duyuyor ve çok merak ediyordum. İlk defa Marmaris'e tatile geldim ve tekne turunda unutamayacağım güzel anlar yaşadım" diye konuştu.

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