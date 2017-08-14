Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris'te tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, yüksek nemle birlikte aşırı sıcakların da etkisiyle plaj, su parkları ve otel havuzlarına akın etti

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği kent merkezinde tatilci ve turistler, ağustos ayının kavurucu sıcağında serinlemek için plajlara koştu. Deniz suyu sıcaklığının 23 dereceye ulaşmasıyla serinlemek isteyenler Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkisi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıkardı. Bazıları sandalye ve şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Jetski, banana ve deniz paraşütü gibi su sporları ile heyecan yaşayanların çığlıkları sahilleri inletti. Bir tatilci, aşırı sıcaktan bunalan köpeğini serinlemesi için denize soktu. Kimileri de sereserpe şezlonglara uzanıp, bronzlaşmaya çalıştı. Halk Plajı'nda ise tatilciler eğlenmek için yakar top ve frizbi oynadı. Su parkları ve otellerin havuz başları doldu.



Ukrayna asıllı İngiliz vatandaşı 25 yaşındaki Helena Gramovonok Marmaris'e ilk kez geldiğini belirterek, "Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyorum. Denizi ve doğası mükemmel cennette gibiyim" dedi.



Marmaris Devlet Hastanesi, özel hastane ve polikliniklerde 4'ü yabancı toplam 7 kişi güneş çarpması nedeniyle tedavi edilerek taburcu edildi. Marmaris Meteoroloji yetkilileri sıcakların mevsim normallerinde devam ettiğini, yüksek nem ile birlikte bunaltıcı havanın hakim olduğunu açıkladı.



