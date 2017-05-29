Marmaris sahilleri turistlere kaldı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te sahiller, ramazan ayı dolayısıyla yabancı turistlere kaldı

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü ilçede, Uzunyalı Sahili ve Halk Plajı'nda şezlonglarda güneşlenen yabancı turistler, sık sık denize girerek serinledi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Ali Kırlı, Ortadoğulu ve yerli turist sayısında ramazan ayı nedeniyle bir düşüşün yaşandığını söyledi.



Marmaris'te büyük otellerde yüzde 90 doluluğa ulaşıldığını ve Ortadoğu pazarına ramazan nedeniyle 4 haftalık bir ara verildiğini belirten Kırlı, "İç pazar da henüz hareketlenmedi. Bunda ramazanın etkisi var. Ukrayna ve Rusya pazarında ciddi artış var. Buna İngiltere ve Avrupa'da eklendi. Şu anda Marmaris'teki büyük otellerimizde yüzde 90 doluluğa ulaşıldı, konuklarımızın tamamına yakını yabancı." dedi.



