Marmaris sahilleri yabancı turistlere kaldı

MARMARİS'teki mavi bayraklı plajlar, yazlıkçıların ayrılması ve okulların açılması nedeniyle turistlere kaldı

Marmaris'teki 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda turistler renkli görüntüler sergiledi. Hava sıcaklığının 33 dereceyi gösterdiği kenti Türk tatilcilerin terk etmeye başlaması nedeniyle çoğunluğu İngiliz, Rus ve Ortadoğulu turistler plajları doldurdu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda turistler güneşle denizin keyfini çıkardı. Kimi turistler şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında kitap okumayı tercih etti. Rus ve İngiliz güzeller, sere serpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı.



Heyecan arayanlar su sporlarında muz, ringa, deniz paraşütü ve jet-ski yaparak gün boyu eğlendi. Turistler, sahil yolunda tişört, bikini ve şortla uzun yürüyüşler yaptı, belediye tarafından konulmuş aletlerde jimnastik yaptı. Siteler Mevkii sahilinde Lübnanlı ve Tel Avivli Ortadoğulu turistler kendi aralarında yaptıkları yüzme yarışı ve su sporları aktiviteleri ile çılgınca eğlendi.



Rus turist Helena Grukovana, "Marmaris eylülde çok daha güzel, her şey güzel" dedi. Lübnanlı Muhammed Abbbad Hasan ise "Harika bir yer. Gün boyu denizde eğleniyoruz, su sporları ile heyecan yaşıyoruz" diye konuştu. Su sporları yapan turistler kameralara toplu halde 'I Love Marmaris' diyerek Manmaris'i sevdiklerini söyledi.



Sahillerin turistlerle dolduğunu belirten Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı M.Salih Tunç, "Ekim başına kadar yabancı turistler ülkelerinde göremedikleri sonbaharda güneş ve denizin tadını çıkartıyor" diye konuştu.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hafta boyunca sıcakların gündüz 31-33, gece ise 22-24 derece dolayında olacağını açıkladı. Nemin yüzde 49-51 arasında olacağı kentte, deniz suyu sıcaklığı ise alana göre 15-18 derece arasında olacak.

Kaynak: