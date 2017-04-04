Marmaris'te 28 derece sıcaklığı gören denize koştu

Muğla 'nın Marmaris İlçesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte plajlar ve sokaklar dolup taştı.

Marmaris kent merkezinde geçen hafta içinde etkisini sürdüren soğuk ve aralıklarla yağmurlu havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Şehir merkezinin farklı sokaklarına konumlandırılmış elektronik termometreler 24 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 30 derece olduğu kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 15 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar ve turistler sahil şeridi ile sokaklara akın etti. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nden Turban sahiline kadar 6 kilometrelik sahil şeridinde bulunan mekanlarda, oturacak yer kalmadı. Turistler, denize girerek şezlonglarda güneşlendi. Kimi turistler denizde arkadaşlarıyla şakalaşırken, kimileri şezlonglarında kitap okuyarak sıcak havanın tadını çıkardı. İngiliz ve İranlı turistler, sahilde kurulmuş su sporları istasyonlarında kiraladıkları jet-ski ve deniz bisikletiyle heyecanlı anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, sahil yolunda kapri pantolon ve tişörtleriyle yürüyüş yaparken kimileri plaja konulmuş sandalyelerde içeceklerini yudumlayarak eşsiz deniz manzarasının tadını çıkardı.Kastamonu'ndan ailesiyle tatile gelen Mehmet Güçlü, "Hava sıcak ama deniz soğuk. Soğuk denize rağmen keyfi çok güzel" dedi. Bir haftalığına tatile gelen İskoç hemşire Jaimelynn Macan ise, "Hava ve deniz çok güzel. Tatilimi huzurlu ve mutlu geçiriyorum" diye konuştu.Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının gündüz 24-28 akşam ise 17-21 arasında değişeceğini, hafta ortasından itibaren de artarak devam edeceğini belirtti.