Marmaris'te 3 teknede yangın çıktı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yat Limanı'nda demirli lüks motor yatta çıkan yangın , yanındaki iki yata daha sıçradı. Alevler, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 4 saatte güçlükle söndürülürken, yangının çıktığı yatta uyuyan 63 yaşındaki Ekrem Gökçe yaşamını yitirdi, yanan bir diğer yattaki Türker Demir ise yaralı olarak kurtarıldı.



DÖRT SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



65 TON SU İLE SÖNDÜRÜLDÜ VE 2 DÖNÜM ALANA AKARYAKIT SIZDI



KUNDAKLAMA İDDİASI

Marmaris'teki yabancı bayraklı milyon dolarlık lüks yatların demirli bulunduğu Yat Limanı'nda 'Ortana' adlı motor yatta bugün saat 04.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polyester yattaki alevler kısa sürede büyüyerek 'White Lady' adlı motor yat ve 'Surf Time' adlı yelkenliye sıçradı.Alevleri farkeden diğer yattakiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yat Limanı'na gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı 15 itfaiye eriyle alevlere karadan müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de, cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı.Denizden müdahale ekipleri zodyak botlarla yanan yelkenli tekneyi çekerek alevlerin başka diğer yatlara sıçramasını engelledi. Yelkenli teknedeki Türker Demir, yaralı olarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler de durumun bildirilmesi üzerine yat limanına geldi. Açığa çekilen yelkenli yat su sıkılarak söndürüldü. Yanmaya devam eden diğer iki yata ise karadan ve denizden müdahale edildi.Belediye ekipleri, diger tekne kaptanlarını telefonla arayarak yat limanına gelmesini ve yatlarını çekmelerini istedi. Yat limanına gelen çoğunluğu yabancı uyruklu kaptanlar yatlarını daha güvenli bir yere çekerek, alevlerden uzaklaştırdı.Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı denizden, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri karadan 4 saat süren müdahale sonucu alevleri söndürdü. Saat 08.00 sıralarında söndürülen yangın sonrası Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar 'Ortana' adlı lüks motor yatta yanarak can veren 63 yaşındaki Ekrem Gökçe'nin cesedine ulaştı. Gökçe'nin cesedi sudan çıkartılıp, önce Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na, ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralı olarak kurtarılan Türker Demir ise Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları, gelen tankerler ile yangını söndürmek için 4 saatte 65 ton su kullandı. Yapılan soğutma çalışması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri, 2 dönüm alanı kaplayan akaryakıtın yayılmasını kontrol altına almak için önce köpük sıktı, ardından plastik bariyerlerle çevirdi.Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yat Limanı'nda konumlandırılmış mobese kameralarında yaptığı incelemede bir kişinin yangının çıktığı yata girerek televizyonu alarak uzaklaştığını tespit etti. İlçe genelinde mobese kameralarını inceleyen polis, Irlanda uyruklu bir kişinin Turunç Mahallesi'ne yakalandığını, kundaklama olup olmadığını dair yapılacak soruşturma sonrası tespit edileceğini bildirdi. Polis ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yat Limanı'na gelen Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'dan yangın hakkında bilgi aldı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaşanan faciayı yerinde inceledi. Kaymakam Yüksel, soruşturmanın devam ettiğini kesin bir bilginin olmadığını söyledi.