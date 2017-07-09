Marmaris'te bunaltıcı sıcakta plajlarda renkli görüntüler

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler soluğu plaj, havuz ve su parklarında aldı. Plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı

Marmaris'te yüksek nem ile birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunalttı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 41 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Aniden bastıran kavurucu sıcaklardan bunalanlar sabah erken saatlerinde plajları doldurdu. Şezlonglarını denize çeken turistler, esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi vatandaşlar ağaçların gölgesinde otururken, kimileri plajda sık aralıklarla denize girdi. Büyük bölümü İngiliz, Rus ve Ukraynalı turistler, bronzlaşmak için şezlonglara sere serpe uzanıp, güneşlendi.



İlçedeki Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan Turban Mevkisi'ne kadar uzanan sahillerde 'iğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Su parkları ve otel havuzları plajları aratmayacak kalabalıklara sahne oldu. Çocuklarıyla gelen turistler, kaydırak, su yılanı ve hamburger gibi su parklarındaki aktivitelerle eğlendi. Heyecan arayanlar ise jetski, muz, can simidi ve deniz paraşütü gibi su sporları ile anın tadını çıkardı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların yüksek nem ile birlikte mevsim normallerinin 3- 5 derece üzerinde etkili olacağını açıkladı. Devlet, özel hastane ve polikliniklere kaldırılan 2'si yaşlı abancı turist olmak üzere 6 kişinin güneş çarpması nedeniyle tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.





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