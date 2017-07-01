Marmaris'te midibüs, 5 araca çarptı: Yaralılar var

Marmaris'te fren sisteminin boşaldığı belirtilen midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durabildiği kazada 16 kişi hafif yaralandı

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Gökova Mahallesi'nden aldığı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli 27 sivil memuru taşıyan Metin Gündüz yönetimindeki 48 M 4959 plakalı midibüsün, ilçe girişine 3 kilometre uzaklıkta freni boşaldı. Midibüsü durduramayan ve şarampole uçmasını engelleyen sürücü Gündüz, ilçe girişinde trafik ışıklarında duran 5 araca çarptı. Kazada 9'u midibüste olmak üzere toplam 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Ayakta tedavi edilen yaralılar taburcu edildi. Marmaris-Gökova duble yolunda 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Yapılan inceleme ve belediye ekiplerinin temizleme çalışması sonrası yol trafiğe 1 saat sonra açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.