Marmaris'te olaylı dava: FETÖ'den yargılanan askerler duruşmadan atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık askerlerden Astsubay Gökhan Güçlü'nün dün, üzerinde kahraman anlamına gelen 'hero', altında da İngilizce Kahramanlar ölümsüzdür' yazılı tişörtle duruşmaya gelmesi vatandaşlar tarafından bugün protesto edildi

Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dünkü duruşmada Muğla Sıtkı Koçman Adli Tıp Ana Bilimdalı Başkanı Yasemin Balcı, 15 Temmuz gecesi şehit olan polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in ölümüyle ilgili bilirkişi uzmanı olarak ifade verdiği sırada sert tartışmalar yaşandı. Tutuklu darbeci askerler, Adli Tıp Uzmanı Yasemin Balcı'ya, şehit polislerin adli tıp raporlarına yönelik sorular sormalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları müdahale etti.



SANIKLARDAN ERDOĞAN'IN AVUKATLARINA HAKARET VE TEHDİT



Bu duruma sanık askerler ayağa kalkıp tepki gösterdi. Sanık askerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarına yönelik olarak "Havlamayın", "Kapa çeneni", "Delikanlıysan dışarıda karşılaşalım", "Delikanlıysan dışarıya gel" sözleriyle tehdit etti. Avukatlar ise, tehditlerin zapta geçirilmesini talep edip, "Gerçeklerden korkuyorsunuz" dedi. Gerginliğin artması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı bugüne erteledi.



'KAHRAMAN'A, 'HAİN' TİŞÖRTÜYLE YANIT



Dünkü duruşmaya tutuklu sanık MAK timi askerlerinden Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen kelimenin İngilizcesi 'hero', altında da yine İngilizce 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazılı tişörtle gelmesi, büyük tartışma yarattı. Ceza ve Tekif Evleri Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. 15 Temmuz'un yıldönümü öncesinde Gökhan Güçlü'nün bu yazıyla duruşmaya katılmasına vatandaşlardan da tepki gecikmedi. Duruşmanın yapıldığı salonun yanında toplanan çok sayıda vatandaş, sanıkların geçirildiği alana İngilizce 'hain' anlamındaki 'Traitor' yazılı tişörtleri temsili darağacına astı. Sanık Gökhan Güçlü'nün üzeri kırmızı şeritle çizilmiş fotoğrafının da bulunduğu pankarta 'Katillerden kahraman olmaz' yazıldı. Protestocular, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla tepkilerini gösterdi.



BU KEZ YAZISIZ TİŞÖRTLE GELDİ



Sanık Gökhan Güçlü'nün üzerinde bu kez yazısız düz bordo bir tişört vardı. Tutuklu askerlerden bazıları cezaevinin garajında araçtan inmeyerek, duruşma salonuna girmek istemedi. Sanıklarla jandarma arasında arbede yaşandı. Jandarma görevlileri tutuklu askerleri karga tulumba taşıyarak, duruşma salonuna soktu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı konuşmaların yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım'ın da "Tankın gücü halkın gücünü yenemez" başlıklı konuşması dinletildi, 'Türkiyem' şarkısı çalındı.





ROL YAPTILAR



Duruşma öncesinde cezaevi ring aracından inmek istemeyen ve görevli jandarma ekiplerine direnen tutuklu askerlerden bazıları, güçlükle içeriye alındı. Bu sırada bazı tutuklu askerlerin de, kendilerini zorla götürülüyormuş gibi davrandıkları gözlendi.



Sanık askerler duruşma başladıktan sonra ise neden oldukları bu görüntüler için söz istedi ve işkence gördüklerini ileri sürdü. Bu arada sanıkların yakınları da güvenlik gerekçesiyle salona alınmadı.



MAHKEME BAŞKANI'NDAN SERT ÇIKIŞ



Bu başvuruları kabul etmeyen Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bu konuda yetkili mercinin kendileri olmadığını, gerekli yerlere şikayette bulunabileceklerini söyledi. Bu sırada suikast girişimi sırasında helikopterdeki makinalı tüfeği kullandığı sırada yaralanan üzerinden de Fethullah Gülen'e ait şifreli dua çıkan Haldun Gülmez, zor kullanma iddialarını sürdürdü. Sözlerine devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, Gülmez'i duruşma salonundan attı. Yine sanıklardan İsmail Yiğit, sarf ettiği sözler nedeniyle salondan çıkartıldı.



Sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş ise benzer iddialarda bulununca, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sert çıktı. Baştoğ, "Ağır bir yükün altındayız. Adil bir karar vermek istiyoruz. Adil karar vermemiz için de bize yardımcı olmanız lazım. Burası duruşma salonu, ağır davada bu tür şeylerin yaşanması beklenen şeyler, bu beklenenin üzerine geçti. Burası duruşma salonu arena değil. Biz de bostan korkuluğu değiliz. Arenaya çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Gerekli disiplin uyarılarını yapacağım. Varsa sözünüz talebiniz dile getirirsiniz. Bunu değerlendiririz, itirazınız varsa yaparsınız. Oturduğunuz yerden laf atılması kolay görünüyor ama söz isteyip konuşun" dedi.



SANIK REDDİ HAKİM TABELİNDE BULUNDU



Duruşmanın bu bölümünde söz alan Gökhan Şahin Sönmezateş, duruşma salona getirildikleri sırada ailelerine yönelik hakaret duyduklarını ileri sürdü. Duruşmadan vareste tutulmasını istedi. Sanık askerlerden Muhammed Burak İpek de söz alıp, duruşmada yaşananlardan dolayı reddi hakim talebinde bulundu. Ancak sözlerini sürdürmesi üzerine duruşmadan atılan sanık İpek, mahkemeye yönelik sözlerini sürdürdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Çık dışarı, densizlik etme, terbiyesizlik yapma" sözleriyle sert yanıt verdi.



SANIKLARIN TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Duruşmaya 10 dakika ara veren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, ardından Cumhuriyet Savcısı'nın görüşünü sordu. Cumhuriyet Savcısı, reddi hakim talebinin reddedilmesini istedi. Ayrıca duruşmanın disiplini bozanlar hakkında disiplin hapsi verilmesini, yasal işlemlerin yapılmasını istedi.



Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, reddi hakim talebini, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle reddetti. Ayrıca dosyanın geldiği aşama ve delil değerlendirmesiyle ilgili yapılacak işlemler nedeniyle sanıkların duruşmada vareste tutulması taleplerini de yine reddetti.



DURUŞMADAN ATILDILAR



Buna itirazda bulunan Gökhan Şahin Sönmezateş, Abdullah Gülerdem, Zekeriya Kuzu, duruşmadan atıldı. Sanık Ünsal Coşkun ise revire çıkmak istediğini söyledi. Bu yönde sanıkların itirazlarını arttırması üzerine bir kez daha duruşmaya ara verildi.



İŞKENCE İDDİALARI AİHM İÇİN



Duruşmaya verilen arada değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Bu tür dosyalar, sanıkların profili tahmin ettiğimiz gibi. Dosyada gerilim, karara yaklaştıkça artıyor. Baştan itibaren mümkün olduğu ölçüde haklarını sonuna kadara kullanan strateji izliyorlar. Karar duruşması yaklaştığı için bu hakkın kötüye kullanımı var. Gerilim çıkarmak için de duruşmayı yapılamaz hale getirme çabalarını yoğunlaştırdıklarını görüyoruz. 'Kahraman' yazılı tişörtle gelmeleri, dün ve bugünkü olayları fitilledi. 15 Temmuz yaklaştığı sırada sanıkların bu girişimi, tarafımızdan tepki görmüştür. Sabahki eylemde dünkü gerilimin izlerini görmek mümkün. Sanıklar bilinçli olarak eylemlerini arttırdıklarını düşünüyoruz" dedi.



AİHM İÇİN DAYANAK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR



Hüseyin Aydın, ayrıca sanıkların işkence gördüklerine yönelik iddiaları ve zorla getiriliyormuş gibi görüntü vermeleriyle ilgili olarak da, "Yargılamanın başından beri işkence iddialarını sistematik olarak dile getiriyorlar. Duruşmalarda tutanağa geçirtmeye çabalıyorlar. Bu Türkiye'de yargılama bittikten sonra AİHM'e yapacakları başvurular için esas olarak gündeme getiriyorlar. AİHM için dayanak oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.