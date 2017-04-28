Marmaris'te sıcak havayı gören soluğu denizde aldı

Soğuk havalar gitti, sıcak havalar geldi. Sıcak havalarla birlikte turizm merkezlerinde de plajlar hareketlenmeye başladı.



Muğla Marmaris'te etkili olan yağışlar yerini sıcak havaya bıraktı. İlçede sıcaklık 29 dereceye kadar yükseldi. Hissedilen sıcaklık ise 35 derece olarak açıklandı.





Havaların ısınması ile birlikte turizm cennetinde plajlar da hareketlenmeye başladı. İlçede yaşayan vatandaşlar ve turistler sıcak havayı fırsat bildi ve plajlara akın etti.



Denizin keyfini çıkartan turistler, şezlonglarda uzanarak da bol bol güneşin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise şezlongda kitap okumayı tercih etti.







Denize girmeyen vatandaşlar ise kafeteryaları doldurdu. Meteorolojiden yapılan açıklamada ilçede sıcaklıkların 25-30 derece arası görülmeye devam edeceği bildirildi. Denize girmek isteyenler için deniz suyu sıcaklığı ise 15-18 derece arasında.