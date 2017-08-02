Marmaris'te tekne battı: Ölü ve kayıplar var!

Muğla'nın Marmaris İlçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı, 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2'si çocuk 3 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Marmaris'e 50 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nin Adaboğazı mevkisinde, içinde 11 kişinin bulunduğu belirlenen motoryat, denizde battı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 30 saniye gibi kısa bir sürede batan yattaki 1'i bebek 8 kişi çevredeki diğer teknelerde bulunanların yardımıyla sudan çıkartıldı. Sudan çıkartıldığında yaşamsal fonksiyonlarının durmuş olduğu belirlenen bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahale ile hayata döndürüldü. Kayıp olan 2'si çocuk 3 kişi için sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.





TEKNE SAHİBİNİN CESEDİNE ULAŞILDI



Muğla'nın Marmaris ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında, bugün saat 10.00 sıralarında batan Türk bayraklı Anemone adlı 20 metrelik motoryat yattaki kayıp 3 kişiden 1'inin cesedi, sudan çıkartıldı. Sudan cesedi çıkartılan kişinin, motoryatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu olduğu belirtildi. Kayıp diğer 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Teknenin kaptanın ilk ifadesinde, yatın kıç tarafından su alıp, aniden battığını söylediği öğrenildi.



