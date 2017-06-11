Marmaris'te yanan bar için turistler kampanya başlattı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, elektrik kontağından çıktığı iler sürülen yangında tamamen kullanılmaz hale gelen Albatros Bar için İngiliz turistler, destek kampanyası başlattı

Kemal Elgin Bulvarı'ndaki Albatros Bar'da dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İçeride bulunan ve çoğunluğu İngiliz turistlerin oluşturduğu müşteriler ve çalışanlar panik halinde dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik panosundaki kısa devre sonucu çıkan yangına önce çevredeki esnaf yangın tüpleri ve hortumla su tutarak müdahale etti. Gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Yangında bar kullanılmaz hale geldi.



İNGİLİZ TKURİSTLER KAMPANYA BAŞLATTI



Barın devamlı müşterileri olan İngiliz turistler, 25 milyon üyesiyle dünyanın en büyük sosyal bağış platformu olarak adlandırılan 'GoFundMe' internet sitesinde sayfa açtı. Yanan barın fotoğraflarını paylaşan İngilizler, destek çağrısında bulundu.



Marmaris'te tatil de bulunan ve barın müdavimlerinden 22 İngiliz, kendi aralarında topladıkları 450 sterlin ile kampanyaya katıldı. Bağışların artması için kendi sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. Kredi kartı ve Paypal ile ödeme alan dünyanın bir numaralı kişisel bağış sitesindeki kampanyanın bir hafta süreyle devam edeceği belirtildi.



Toplanan yardımların 5 bin Sterlin limitine ulaştığında bar sahibinin hesabına yatırılacağı belirtildi.







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