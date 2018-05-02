Marmaris'teki yangını kimin çıkardığı ortaya çıktı

Marmaris'te ormanlık alanda 5'er metre arayla 3 ayrı noktadan çıkan yangını 10-11 yaşlarındaki 3 çocuğun çıkardığı öne sürüldü. Polis merkezine götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi

Marmaris'teki yangını kimin çıkardığı ortaya çıktı
02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:12

İçmeler Mahallesi Gölenye Caddesi Karia yürüyüş yolundaki ormanlıkta, dün saat 13.00 sıralarında 5'er metre arayla yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Orman Müdürlüğü'ne ait yangın helikopteri, 3 sorti yaparak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını çevredeki evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangını 3 noktada kibritle çıkarıldığını tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yangını 10-11 yaşındaki 3 çocuğun çıkardığını belirledi. Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından çocuklara ulaşıldı. Çocuklar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #marmaris #marmaris yangın
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