Marmarisli Melek, azmiyle hayata tutundu

MARMARİS'te 6 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle tedavi sürecine başlayan 28 yaşındaki Melek Gökduman, umudunu yitirmeyerek hayata tutundu. Bu süreçte anneliği tadan Gökduman, girişimcilik örneği gösterip kendi işinin başına geçti

Marmaris'te 6 yıl önce beyninde tümör olduğunu belirten Melek Gökduman, umudunu yitirmeyerek yaşama tutunmayı başardı. Henüz 3 yıllık evliyken, görme kaybı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu söylenen Gökduman, 2011 yılı Eylül ayından bu yana bir yandan İstanbul'daki özel bir hastanedeki tedavisini sürdürdü bir yandan da iyileşme azmiyle hayatına devam etti. 3 yıl önce oğlu Ömer Mete'yi dünyaya getiren Gökduman, banka güvenlik görevlisi eşi 38 yaşındaki Barış Gökduman'ın desteğiyle bir balık restoranı açıp, işinin başına geçti. Yıllar içinde tedavisini hiç aksatmayan ve kontrollerine devam eden Gökduman, en son geçen ağustos ayında yapılan kontrolünde beynindeki portakal büyüklüğündeki tümörün fındık kadar ufaldığını belirledi. Eşi, çocuğu ve işiyle mutlu, huzurlu bir yaşamı olduğunu anlatan MelekGökduman, şöyle dedi:"Hastalığımı ilk öğrendiğimde anne olmadan ölmek istemediğimi söyledim. Çok şükür oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. Doktorlar stresten uzak durmam gerektiğini söylese de ben çalışmayı tercih ettim. Eşimi de razı edip, KOSGEB'in Kadın Girişimcilik Desteği'nden 50 bin lira hibe almaya hak kazandım. Şimdi erkek kardeşimle birlikte alkolsüz bir balık restoranı işletiyoruz. Hem yemek pişiriyor, hem temizlik ve servis yapıyor hem de muhasebeyle ilgileniyorum. Çok mutluyum."Kendisini hiç yalnız bırakmayan eşiyle birlikte çalışıp kiradan kurtulmak, ev sahibi olmak istediğini anlatan Gökduman, "Kendime bir hedef daha koydum, kiradan kurtulup, kendi evimizde oturmak istiyorum. İslamiyet'ten çok önce Çin zulmünden kaçan Uygur Türkleri'nin sığındığı Tanrı Dağları eteklerindeki mağara olan ve daha sonra bereketi sebebiyle kente dönüşen 'Beşbalık'ın adını verdiğim bu dükkan sayesinde bunu da başaracağım. Şu anda tek bir ilaçla tedavime devam ediyorum. Allah'ın izniyle, beynimdeki tümörü de tamamen yok edeceğim. Yaşamayı seviyorum."Eşi Barış Gökduman ise "Dostlarımızın da desteğiyle eşimin istediği işyerini açtık. Asla umudumuzu yitirmedik. Allah'ın izni ile her şey çok daha güzel olacak" dedi.