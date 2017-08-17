Marmarisli turizmcilerin 10 günlük tatil kararıyla yüzü güldü

MARMARİS'teki turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasıyla sevindi. Marmaris'teki tesislerin yüzde 80'lik doluluk oranına sahip olduğunu belirten turizmciler, erken ve belgeli acentelerle rezervasyon yapılması konusunda tatilcileri uyardı. Turizmcilere göre bayramda tatile çıkan 1 milyon kişi, 1 milyar lira harcayacak

Bakanlar Kurulu'nun Kurban Bayramı tatilini 10 güne çıkaran kararı, turizmcileri sevindirdi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, turistik Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi Muğla'nın önde gelen turistlik ilçelerine bayram süresince rezervasyonlara göre 1 milyon kişinin geleceğini belirtti. Bölge turizmine önemli katkı sağlayacak tatille ilgili konuşan Kırlı, şöyle dedi:



"Bayram boyunca tahmini olarak tatilcilerimiz, 1 milyar lira para bırakacak. Özellikle Marmaris'te turizmde yaşanan gerileme nedeniyle dış pazarı bayram süresince iç pazar kapatacaktır. Şu anda oteller yüzde 80 civarında doluluk seviyesinde. Vatandaşlarımıza şu uyarıyı yapmak istiyorum. Otel rezervasyonlarını erken ve belgeli acentelerde yapsınlar. Bayramda mağdur olmamaları için TÜRSAB belgeli acentelerde tesis rezervasyonları yapmalıdırlar. Umarım sorunsuz ve dolu bir bayram yaşarız."



Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, "Beklediğimiz bir karardı. Vatandaşlarımızdan, mağdur olmamaları için belgeli yerlerde ve erken rezervasyon yaptırmalarını istiyoruz. Marmaris olarak vatandaşlarımızı bekliyoruz. Dış pazar açığımızın bir kısmı iç pazarla kapanacaktır" dedi.

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