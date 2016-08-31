Haber Kaynağı: DHA

Marmaris'te eğlence mekanlarına plastik su bidonları içinde sahte votka satışı yapıldığı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, üç gün önce araştırma başlattı. İhbarla ilgili 43 yaşındaki S.Y.'yi takibe alan polis, Marmaris İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki turistik Hisarönü Mahallesi'nde bir bağ evinin imalathaneye çevrildiğini tespit etti. Dün akşam saat 22.00 sıralarında ekipler, bağ evine baskın düzenledi. S.Y., sahte votka yaptığı sırada yakalandı. Bağ evindeki aramada sahte içki yapmak için aparatlar, plastik bidonda 110 litre ve park halindeki otomobilin bagajında plastik su bidonlarına konulmuş 180 litre olmak üzere toplam 290 litre sahte votka ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y. emniyete götürüldü.Piyasa değeri 50 bin lira olduğu belirtilen 290 litre sahte votka imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.