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    • Marmaris'te tatil devam ediyor

    Marmaris'te Eylül ayının son günlerinde sıcak ve güzel havayı değerlendiren tatilciler plajjları doldurdu

    27 Eylül 2016 Salı 09:30
    Marmaris'te tatil devam ediyor
    Ülkenin birçok kentinde soğuk hava kendini hissettirirken, Güney Ege'nin incisi kentlerden Marmaris'te sıcak hava nazire yapıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 33 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü. Sabah turistlerin bir çoğu 'olmazsa olmazlar' arasında gösterilen, kişi başı 35-70 lira arasında değişen günübirlik gezi tekneleriyle yeşil ve mavinin her tonu hakim kentin cennet koylarını gezdi. Güzel havayı fırsat görenler ise şortları ve kısa kollu tişörtleriyle, Siteler Mevkii sahil yolunda yürüyüş yaptı; çocuklarıyla oyun parklarında anın tadını çıkardı.

    'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik plajlarda, turistlerin yanı sıra tatilciler renkli görüntüler sergiledi. İngiliz ve Alman tatilciler, şezlonglarında uzanarak sonbahar güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Kimileri kitap okumayı tercih etti. Bazı tatilciler, eş ve çocuklarıyla denizde gün boyu eğlendi. Heyecan yaşamak isteyenler ise jet sky, muz, deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. Almanya'da hemşirelik yapan Hollandalı Emma Lucas, "Marmaris'e ilk defa geliyorum, çok güzel ve çok sevdim" dedi.

    Su sporları keyfi yaşayan Lübnanlı bir televizyon kanalı ekibi toplu halde poz vererek İngilizce "Seni Seviyorum Marmaris" diye kameralara seslendi.

    Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hafta boyunca sıcaklar devam edecek. Gündüz 30-32 ve akşam 17-20 derece arasında olacaktır. Deniz suyu sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyredecektir" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Marmaris, Marmaris Tatil

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