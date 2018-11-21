Matematik öğretmeninden 6 öğrenciye cinsel istismar

Kütahya'nın Emet ilçesinde Matematik öğretmeni Ü.A. (43), 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Matematik öğretmeninden 6 öğrenciye cinsel istismar
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:16

Emet ilçesindeki bir ortaokulda, 6 kız öğrenci, okul yönetimine ve ailelerine ücretli Matematik öğretmeni Ü.A.'nın kendilerine sınıfta gusül abdestinin alınmasını anlatırken cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İddiaların ardından ailelerin şikayeti üzerine Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı. 

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ü.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #matematik #öğretmen #istismar #insel istismar
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