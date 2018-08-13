Mermer ocağında feci ölüm!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı mermer ocağından üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen Muammer Bayat (34), yaşamını yitirdi

Mermer ocağında feci ölüm!
13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:18

Seydikemer'in kırsal Yayla Gökben Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Muammer Bayat, dün saat 16.00 sıralarında, mermer keserken, üst kısımlardan 2 tonluk bir kaya parçası üzerine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından kepçe yardımıyla kayanın altından çıkarılan Bayat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayat'ın cesedi, Fethiye Devlet  Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, Jandarma, Bayat'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #mermer ocağı #ölüm
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