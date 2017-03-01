Mersin'de sele kapıldı, cesedi Muğla'dan çıktı

Mersin'de sele kapıldı, cesedi Muğla'dan çıktı

Mersin'de meydana gelen selde, sel sularına kapılarak kaybolan Sultan Uncu'nun cesedi 25 gün sonra bulundu. Uncu, kaybolduğu yerden 650 kilometre uzaklıkta bulundu. Aynı selde kaybolan 2 yaşındaki Miray'dan ise henüz haber yok


29 Aralık 2016 tarihinde Mersin'de sel felaketi yaşandı. Toroslar İlçesi'nde Serkan ve Fatma Genç çiftinin otomobilleri sele kapıldı. Çiftin cansız bedenleri bulundu ancak 2 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki komşuları Sultan Uncu'ya ulaşılamadı.
 

650 kilometre uzakta bulundu


Küçük Miray ve Sultan Uncu uzun süren aramalarda bulunamadı. 22 Ocak'ta ise Dalaman'da balık tutan balıkçıların ağına bir kadın cesedi takıldı. Bulunan ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Tanınmayacak halde bulunan cesedin Uncu'ya ait olabileceğinden şüphelenen yetkililer, DNA testi yaptı. Test sonrası cesedin 650 kilometre yol aldığı ve Uncu'ya ait olduğu belirlendi.

2 yaşındaki Miray'da ise henüz haber yok. (Habertürk)
Etiketler; #mersin #sel #sultan uncu #ceset #ölüm
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