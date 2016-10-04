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    • Mesajıyla tartışma yaratan imam özür diledi

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Gedik Köyü imamı A.Y., kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında tepki çeken, 'Hayırlı cumalar cuma'mız mübarek olsun. Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız' paylaşımının ardından özür mesajı yayınladı

    04 Ekim 2016 Salı 11:24
    Mesajıyla tartışma yaratan imam özür diledi
    Bayramiç'in Gedik Köyü'nün imamı A.Y., Facebook hesabından 'Hayırlı cumalar, cumamız mübarek olsun. Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız' yazısını paylaştı. Paylaşımı gören vatandaşlar imam A.Y.'ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ardından bazı vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenip, gelecek cuma namazını Gedik Köyü'nde kılmaya karar verdi. Vatandaşların aldığı bu karar karşısında imam A.Y. de sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir paylaşım daha yaparak, 'Bu cuma günü tüm dava arkadaşlarımızı Gedik Camisi'ne bekliyorum. Cemaatimiz bol olsun azcık' ifadelerini kullandı.

    İmam A.Y. artan tepkiler karşısında mesajını sildikten sonra bir mesaj daha yayınladı ve özür diledi. A.Y. sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

    "Sosyal medya aracılığıyla cuma günü yayınlamış olduğum mesaj amacını aşan bir paylaşım olmuştur. Amacım kimseyi kırmak veya rencide etmek değildir. Bu bağlamda hoşgörüyü ve birleştiriciliği yaşamın merkezine alan bir dinin görevlisi olarak yaptığım paylaşımdan dolayı takipçilerimden ve tüm kamuoyundan özür diler, saygılar sunarım."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Imam, çanakkale Imam, Imam Cuma

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