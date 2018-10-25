Meslektaşları gidince bu işi yapan tek kişi kaldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Ender Ekinci, değişen hayat koşullarıyla meslektaşlarının bir bir işten çekilmesiyle ilçenin tek ayakkabı tamirci olarak kaldı

Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada son yıllarda ithal gelen ucuz ve kalitesiz ayakkabıların mesleklerini olumsuz etkilediğini söyledi. Ucuz ayakkabıların çok daha kolay hasar görmesine karşın tüketicinin bu ayakkabıları tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ettiğini dile getiren Ekinci, 11 yaşında başladığı mesleğinin bu nedenle bitmek üzere olduğunu belirtti.

Ekinci, değişen hayat koşullarıyla diğer meslektaşlarının bir bir işten çekilmesiyle ilçedeki tek ayakkabı tamircisi olarak kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda deri mont, çanta, kemer gibi eşyalarında tamiratını yapıyorum ama ben de bu mesleği bıraktığımda bu işi yürütecek kimse yok. Çırak bulmak imkansız. Bu tür meslekleri kimse öğrenmek de istemiyor. Biraz kirli bir meslek olduğu için mi bilmem kimse gelip de bu işi öğrenmek için başvurmadı. Çok araştırdım ama çırak sorununa da çözüm bulamadım."