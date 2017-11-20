Meteoroloji bu 5 ili uyardı: Çok kuvvetli yağış var!

İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarasında bulunuldu

Meteoroloji bu 5 ili uyardı: Çok kuvvetli yağış var!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde kuvvetli ve kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerinde rüzgar kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Öğleden sonra Ege Denizi'nde rüzgar kuzeyde kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 8 kuvvetinde esecek.

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın etkili olacağı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yağmur #aydın
Önceki Haber
Ünlü balerin hırsızlıktan yakalandı!
Sonraki Haber
Sağlık için lahana turşusu tüketin!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.