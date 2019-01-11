Meteroloji'den Kıyı Ege için sağanak yağış uyarısı

Dünden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Kıyı Ege'de gece yarısına kadar sürecek

Meteroloji'den Kıyı Ege için sağanak yağış uyarısı
11 Ocak 2019 Cuma 11:14

Kıyı Ege'de dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bu gece yarısına devam edecek. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde 40/75 kilogram/metrekare kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, gece yarısına kadar etkisini sürdürecek yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteroloji #sağanak #yağış
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