Mezarlıkta kendini astı!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Eski Kabristanlığı'nda bir özel güvenlik görevlisi, bugün saat 10.30 sıralarında, Turgutlar Mahallesi eski Muhtarı Edip T.'yi ağaçta asılı halde görünce durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Mezarlığa gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekti. Edip T.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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