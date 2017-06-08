Midibüs sürücüsü, cep telefonuna bakarken yolcuyu ezdi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi otogarında, kadın şoförün kullandığı yolcu midibüsünün çarpıp, altında sürüklediği 73 yaşındaki Müyesser Budur, hastanede yaşamını yitirdi. Araç içi kamerasından, cep telefonuna bakarken Budur'u farketmeyerek çarptığı belirlenen midibüs şoförü 37 yaşındaki Y.Y. gözaltına alındı

Armutalan-Marmaris hattında çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 48 EB 012 plakalı yolcu midibüsü, bugün saat 09.45'te varış noktası olan Marmaris Otogarı'na gelerek yolcularını indirdi. Minibüsten son olarak, yolculardan şoföre adres soran Müyesser Budur indi. Araç içi kameralardan yapılan tespitte, otobüsün kadın şoförü Y.Y., Budur'un ön kapıdan inmesinin hemen ardından bir yandan cep telefonuyla ilgilenirken, aracını hareket ettirdi. Bu sırada mindibüsten inen yolculardan Budur'u farketmeyip, çarptı. Budur, midibüsün altında kalarak birkaç metre kadar sürüklendi. Çevredekilerin bağırış ve uyarıları üzerine minibüs şoförü Y.Y., durumu farkedip, frene bastı. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından minibüsün altından çıkartılan Budur, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Budur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Kazanın ardından midibüs şoförü Y.Y., gözaltına alınıp Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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