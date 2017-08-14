Milas 4.7 ile sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Muğla'nın Milas İlçesi'nde saat 05.43'te Richter Ölçeği'ne göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.92 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak bildirdi.
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