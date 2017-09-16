Milas'ta deprem oldu!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.33'de, merkez üssü Milas'ın Kuzkaya Mahallesi olan, yerin 6.4 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Bodrum'un Mumcular, Güvercinlik ve Torba mahallesinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde, can veya mal kaybı olmadı. Deprem yakın çevrede paniğe yol açtı.
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