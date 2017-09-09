Milas yine depremle sallandı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilerine göre deprem saat 02.23'te kaydedildi. Merkez üssü Milas'ın kırsal Karapınar Mahallesi olan, yerin 8 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğündeki deprem kentte hissedilmedi. Deprem, herhangi bir hasara da yol açmadı.
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