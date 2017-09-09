Milas yine depremle sallandı!

Muğla'nın Milas İlçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilerine göre deprem saat 02.23'te kaydedildi. Merkez üssü Milas'ın kırsal Karapınar Mahallesi olan, yerin 8 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğündeki deprem kentte hissedilmedi. Deprem, herhangi bir hasara da yol açmadı.