Minibüs direğe çarptı: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan minibüsteki Soner Tülü (30) ve Dilek Karayel (40) yaşamını yitirdi

Minibüs direğe çarptı: 2 ölü
13 Kasım 2018 Salı 11:41

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Soner Tülü, yönetimindeki 26 LA 075 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Su tahliye kanalına girerek aydınlatma direğine çarpan minibüste şoför Tülü ile araçta bulunan Dilek Karayel camdan fırladı. Kazayı görenler, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tülü ve Karayel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm
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