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    • Minibüs ile kamyon çarpıştı: 31 yaralı

    Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile üzüm kasalarını taşıyan kamyonun çarpıştığı kazada 31 kişi yaralandı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 09:32
    Minibüs ile kamyon çarpıştı: 31 yaralı
    Kaza bugün saat 06.00 sıralarında, Sarıgöl Karayolu Hacıaliler Mahallesi yakınındaki Kiraz Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden 50 yaşındaki Mehmet Akbulut yönetimindeki 45 ZK 472 plakalı, üzüm kasası taşıyan kamyon, 39 yaşındaki Günay Yıldız yönetimindeki İzmir'in Kiraz ilçesi yönünden gelen ve Uluderbent Mahallesi'nden olan üzüm işçilerini taşıyan 45 J 4822 plakalı minübüse çarptı. 29 işçiyi taşıyan minibüs çarpışmanın etkisiyle yan yatarken, kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler Günay Yıldız ve Mehmet Akbulut ile birlikte 29 işçi yaralandı. Yaralılardan 22'si Alaşehir Devlet Hastanesi, 3'ü Salihli Devlet Hastanesi, 3'ü Salihli Özel Can Hastanesi ve 3'ü ise Salihli Özel Medi Güven Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Manisa, Manisa Kaza, Trafik Kazası

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