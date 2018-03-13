Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk iki kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mesut Y. yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs ile Hüseyin Yıldırım'ın (55) kullandığı 43 NH 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35. kilometresindeki Ortaca kavşağında çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Mukadder Yıldırım (35), olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin, 2 yaşındaki oğlu Muhammed Mustafa Yıldırım ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ağır yaralanan sürücü Hüseyin ile çiftin 5 yaşındaki diğer oğlu Kadir Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Minibüs sürücüsü Mesut Y. gözaltına alındı.

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