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    • Minibüs şarampole yuvarlandı, sürücüsü öldü

    Aydın'ın Germencik İlçesi'nde, şarampole yuvarlanan minibüsün şoförü 35 yaşındaki Levent Çoban öldü, 3 kişi ise yaralandı

    08 Ekim 2016 Cumartesi 15:40
    Minibüs şarampole yuvarlandı, sürücüsü öldü
    Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu Germencik Ömerbeyli Kavşağı'nda meydana geldi. İncirliova'dan Germencik yönüne gelen Levent Çoban, yönetimindeki 09 HC 771 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Minibüs şarampole yuvarlanırken, sürücü Levent Çoban kaza yerinde öldü. Araçtaki arkadaşları 36 yaşındaki Sibel Çavuşoğlu, 28 yaşındaki Özlem Karahasan ve 23 yaşındaki Tolga Sarıboğa ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çoban'ın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Uzun zaman emlak danışmanlığı yapan Levent Çoban'ın 3 gün önce Aydın'da bir toptan gıda firmasında pazarlamacı olarak işe başladığı belirtildi. Çoban'ın cenazesi Çine'de toprağa verilecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Aydın Kaza, Levent çoban

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