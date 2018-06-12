Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
12 Haziran 2018 Salı 13:10

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Akhisar- Sındırgı karayolunun 8'inci kilometresinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait şantiye önünde meydana geldi. Akhisar ilçe merkezinden Çanakçı Mahallesi'ne yolcu taşıyan Mehmet Gölcük (53) yönetimindeki 43 DE 959 plakalı minibüsle, karşı yönden gelen Naki Gülen yönetimindeki 45 YL 458 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Gölcük ve Gülen ile minibüsteki 8 yolcu yaralandı.

Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs şoförü Mehmet Gölcük ile yolculardan Ayşe Er (60), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan birinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #akhisar #kaza #ölüm
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