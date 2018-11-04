Minibüsün altında kalan 1 kişi öldü

Uşak’ta Göğem göletindeki piknik alanında, seyir terasından yaklaşık 3 metre aşağıya uçan minibüsün altında kalan İsmet Ünoğlu (25), hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralarında Göğem göletinde meydana geldi. İddiaya göre, Göğem göletine 64 S 0425 plakalı minibüs ile piknik yapmaya giden İsmet Ünoğlu (25), Fadime İşgören (21) ve Fahrettin Koç (31) burada bulunan seyir terasında alkol almaya başladı. Bu sırada park halindeki minibüsü çalıştıran Fadime İşgören, alkolün de etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ilk önce minibüsün önünde duran İsmet Ünoğlu ve Fahrettin Koç’a çarptı, daha sonra seyir terasından aşağıya düştü. Aşağıya düşen minibüsün altında kalan İsmet Ünoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsü kullanan Fadime İşgören ve Fahrettin Koç ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Acil yardım ekipleri, yaralı Koç ve İşgören’i ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Ünoğlu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.