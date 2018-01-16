Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Yüksel Yalova Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Murat Oral evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Ahmet K. yönetimindeki 09 M 2648 plakalı yolcu minibüsü yaşlı adama çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Oral'ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs şoförü Ahmet K. gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.