Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarptığı 78 yaşındaki Murat Oral öldü. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi

Kaza, Yüksel Yalova Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Murat Oral evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Ahmet K. yönetimindeki 09 M 2648 plakalı yolcu minibüsü yaşlı adama çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Oral'ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs şoförü Ahmet K. gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.