Minik Beyza'nın fizik tedavisi başladı

MANİSA'da boğazına kabak çekirdeği kaçması sonucu uzun süre nefessiz kalması sonucu beyin hücreleri hasar görüp yatağa bağımlı kalan 5 yaşındaki Beyza Gürcan'ın evde fizik tedavisine başlandı

Şehzadeler ilçesinde 3 yıl önce boğazına kabak çekirdeği kaçması sonucunda nefessiz kalan ve bu nedenle beyin hücreli hasar gördüğü için yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren 5 yaşındaki Beyza Gürcan için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, minik Beyza'nın ihtiyacı olan evde fizik tedavisinin yapılması için Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği'nin bünyesindeki bir fizyoterapist ile Evde Bakım Hizmetleri'nde görevli bir doktor, küçük kızın evinde gerekli muayenesini yapıp, ilk fizik tedavi seansını uyguladı.



Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, Beyza'nın evinde tedavi görebilmesi konusunda her türlü çalışmanın başlatıldığını belirterek, "Beyza'yı, annesi Fevziye Gürcan'ın bünyemizde çalışmasından dolayı yakından takip ediyorduk. Minik Beyza'nın durumunu daha net bir şekilde öğrendikten sonra müdürlük olarak ailenin taleplerini dinledik. Müdürlüğümüz bünyesinde fizyoterapistimiz olmadığı için Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne başvurduk. Aldığımız ortak bir kararla Kamu Hastaneli Birliği Genel Sekreterliği bünyesinden gelecek bir fizyoterapist ile minik kızımızın fizik tedavisi evde yapılacak. Fizyoterapistimizin bize vereceği rapor doğrultusunda minik Beyza'ya haftanın hangi günleri fizik tedavi uygulanacağı ve evde nasıl bir tedavi yolu izleneceği belirlenecek. Bundan sonra minik kızımızın sağlığına kavuşması için gereken neyse yapacağız" dedi.



En büyük hayallerinin kızlarının evde fizik tedavi görebilmesi olduğunu vurgulayan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli ebe Fevziye Gürcan ise, "Bu hayalimiz gerçek oldu. Evde yapılacak fizik tedavi ile kızımızın biraz da olsa sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devletimize gerçekten teşekkür ediyorum. Bir anne olarak kızımın iyileşmesi konusunda umudum daha da arttı" diye konuştu.

Kaynak: