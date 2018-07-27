Miras yüzünden ağabeyini öldürdü, intihar etti!

Çanakkale'de iki kardeş miras yüzünden tartıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağabeyini öldüren kardeş daha sonra da intihar etti

Olay dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Uzunalan köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki kardeş 62 yaşındaki Salih Sinder ve 59 yaşındaki Ahmet Sinder ailelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sinder evinden pompalı tüfeğini aldı ve ağabeyine ateş açtı. Salih Sinder kanlar içinde yere yığılırken, köylüler de olay yerine koştu. Ağabeyini öldürdükten sonra evine giren Ahmet Sinder, aynı silahlı bu kez de kendini vurdu.

Köylüler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin de öldüğünü belirledi.

İki kardeşin cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma da yeni bir olay yaşanmaması için köyde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.