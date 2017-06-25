Motosiklet çam ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, kontrolden çıkıp çam ağacına çarpan motosikletteki kasksız iki gençten 15 yaşındaki Yaşar Öz öldü, 16 yaşındaki Salih Dağlı yaralandı

Kaza, Esentepe ile Çallı mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Yaşar Öz, kendisi gibi kasksız arkadaşı Salih Dağlı'yı da bindirdiği motosikletle, Esentepe Mahallesi ile Çallı Mahallesi arasındaki piknik alanına doğru yola çıktı. Bir süre sonra motosikletin kontrolünü yitiren Öz, yolun kenarındaki çam ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Öz ve arkadaşı Dağlı, ağır yaralandı. Çevredekiler yaralı gençleri görünce otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. Yoldayken sağlık ekipleri de arandı. Bir süre sonra yolda karşılaşılan ambulansa teslim edilen yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Öz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Arkadaşı Dağlı'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yaşar Öz'ün Ramazan Bayramı'nda yaşamını yitirmesi, Esentepe Mahallesindeki ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Öz'ün cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Esentepe Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.









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