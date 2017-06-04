Motosiklet demir bariyerlere çarptı: 1 ölü

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, arkadaşlarıyla motosiklet yarışı yaptığı öne sürülen 17 yaşındaki Veysel Pınar, aracın kontrolünü yitirince bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, arkadaşlarıyla motosiklet yarışı yaptığı öne sürülen 17 yaşındaki Veysel Pınar, aracın kontrolünü yitirince bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara-İzmir Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Veysel Pınar, yönetimindeki motosikletle, iddiaya göre arkadaşlarıyla yarış yaptı. Ancak, kontrolü yitirince motosiklet, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Pınar'ın öldüğünü belirledi. Kazada Veysel Pınar'ın kullandığı motosiklet olay yerinde bulunamadı. Polis, kazaya karışan motosikletin, diğer motosiklet sürücüleri tarafından olay yerinden kaldırıldığı olasılığı üzerinde dururken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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