Motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yönetimindeki motosiklet ile bariyerlere çarparak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Veysel Pınar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Turgutlu'da amcası ile oto yıkamacılığı yapan Veysel Pınar, dün saat 22.00 sıralarında yönetimindeki 45 YJ 072 plakalı motosikletle İzmir-Ankara Karayolu, Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Pınar, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza yaptığı motosiklet olay yerinde bulunamadı. Pınar'ın cesedi otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis Pınar'ın yönetimindeki motosikletin arkadaşının babası M.G.'ye ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, M.G.'yi gözaltına alıp, ifadesine başvurdu. M.G., oğlunun arkadaşı olan Pınar'ın motosikletini ödünç olarak istediğini ancak vermeyince kendisinden habersiz olarak alındığını öne sürdü. Motosikletin, Pınar'ın olay günü yarış yaptığı iddia eden arkadaşları tarafından olay yerinden kaldırıldığı belirtildi. M.G., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Pınar'ın bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, Selvitepe Mahallesi'ndeki Niyazi Üzmez Camii'ne getirildi. Burada kılınan namaz ardından Pınar'ın cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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