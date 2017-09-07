Motosiklet sürücüsünü ekipmanları kurtardı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde motosikletiyle takla atarak 24 metre savrulan 24 yaşındaki Yılmaz Kara, üzerindeki giysi ve ekipmanları sayesinde kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı, güvenlik kameraları ile görüntülendi

Kaza, 25 Temmuz 2017 tarihinde Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Kara, yönetimindeki 20 BV 516 plakalı motosikletiyle şerit değiştirmek istedi. Ancak, rüzgarın da etkisiyle akaryakıt istasyonu girişindeki toprak yola giren Kara, motosikletin kontrolünü yitirdi. İstasyon girişindeki kaldırıma çarpan motosiklet, takla atarak 24 metre ilerideki çimlere savruldu. Motosiklet sürücüsü Kara, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklette ise yaklaşık 11 bin liralık hasar meydana geldi. Kaza, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Kara, kaza anını sosyal medya hesabından paylaştı.



Kazanın ardından göğsü ve belinde zedelenme olduğunu belirten Kara, üzerindeki ekipmanları sayesinde hayatta kaldığını söyledi. Kara, motosiklet sürücülerinin trafikte kask takmalarının hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:



"Ekipmanlarım sayesinde hayatta kaldım. Üzerimde, kaskım, ceketim, dizliğim ve eldivenlerim vardı. Kazanın ne zaman geleceği belli olmuyor. İyi ki kıyafetlerimi eksiksiz giymişim. Motosiklet kullananlara ekipmanlarını eksiksiz giymelerini tavsiye ediyorum. Ekipmanları yoksa bile kesinlikle kaliteli bir kask taksınlar."

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