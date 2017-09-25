Motosiklet tutkusu sonu oldu!

Aydın'ın Çine İlçesi'nde, kontrolden çıkıp ağaca çarpan motosikletin sürücü 35 yaşındaki Gökhan Yıldız, yaşamını yitirdi

Kendisi gibi motosiklet tutkunu arkadaşları ile Muğla turuna çıkan Gökhan Yıldız, dün saat 18.00 sıralarında İzmir'e dönmek üzere yola çıktı. Aydın- Muğla karayolu Söğütcük Mevkisi'ne geldiklerinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajda kontrolü kaybeden Yıldız, motosikletle yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaskı takılı olan Yıldız, çarpmanın etkisiyle asfalta savrulup, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yıldız'ın cesedi, otopsi için Çine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Yıldız'ın ölümü arkadaşları ve yakınlarını yasa boğarken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.