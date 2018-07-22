Motosikletten düşen sürücüyü araçlar ezdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde gece motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybedip yola düşen İsmail Tosun (30), gelen araçların altında kalarak ezildi. Ölen sürücü Tosun'un arkasında bulunan arkadaşının ise kazadan sonra kaçtığı belirtildi

Motosikletten düşen sürücüyü araçlar ezdi
22 Temmuz 2018 Pazar 11:56

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Ovaköy Mahallesi Daville Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Köşk yönünden Umurlu yönüne giden İsmail Tosun (30), yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüjü aşıp karşı şeride geçen motosikletteki sürücü Tosun ile arkasındaki ismi bilinmeyen arkadaşı yere düştü. Kazadan sonra motosikletin arkasında oturan kişi, kaçtı. Karşıdan gelen araçlar ise yolun ortasında kalan sürücü Tosun'un üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Tosun'un öldüğü belirlendi. Tosun'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaçan arkadaşının arandığı belirtildi.

Etiketler; #aydın #kaza
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