Muğla 6,3 ile sallandı, halk geceyi sokakta geçirdi

Muğla açıklarında saat 01.31 sıralarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede büyük bir paniğe neden oldu

Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43’e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37’de 4.0, 01.48’de 4.4., 01.52’de 4.6, 01.54’te 4.5, 02.00’da 4.2, 02.23’te 4.5, 03.16’da 4.1, 03.53’te 4.2, 03.57’de 4.3, 04.25’te 4.1, 04.35’te 4.3, 04.38’de 4.4., 04.40’de 4.2, 05.12’de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ndan alınan bilgiye göre saat 01.31’de merkez üssü Muğla’nın Gökova İlçesi’nde 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 6.3 ve merkez üssünü ise Muğla’nın Datça ilçesi olarak açıkladı.



MUĞLA'DA HALK EVLERİNE DÖNMEDİ



Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, yaşanan depremin ardından halk büyük paniğe kapılarak sokaklara çıkarak okul bahçeleri, kafeteryalarda toplandılar. Aileler kucaklarındaki bebeklerle evlerine girmeyerek korku dolu bekleyişlerini sürdürdü. Depremi evinde hisseden Sercan Acar isimli bir vatandaş, “Deprem olduğu sırada uyanıktım. Birkaç saniye önce deprem mi oluyor diye eşime söyledim. Ardından büyük bir deprem meydana geldi. Kızımı kucağıma alarak eşimle birlikte masanın altına girdik. Çok korkuyoruz dedi" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaş ise “İlk önce ranzayı biri sallıyor sandım. Ardından deprem olduğunu fark ettik. Koşar adımlarla dışarıya kaçtım. Kardeşimin aracının içerisinde korkuyla bekliyorum” dedi.





MARMARİSLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ



Ege Denizi'nde, Gökova Körfezi merkezli saat 01.31'de gerçekleşen deprem Marmaris'te de hissedildi. Birçok vatandaş ve turist kaldıkları yerleri terk edip sokaklara döküldü. İlk gelen bilgilere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Mamaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Şu anda ilçede güvenlik güçlerimiz sokak sokak geziyor. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Devlet olarak teyakkuz halindeyiz" dedi.





TATİLCİLERDEN BAZILARI BODRUM'DAN AYRILDI



Gökova Körfezi'nde bugün saat 01.31'de meydana gelen, AFAD'ın 6.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından tatilciler ve vatandaşlar kaldıkları ev, otel ve pansiyonlardan panikle dışarı çıktı. Bazı tatilcilerin bavullarını alıp araçlarına binerek Bodrum'dan ayrıldıkları görüldü.



BALKON VE PENCELERDEN ATLAYAN ÇOK KİŞİ YARALANDI



Panikle balkondan atlayan, dışarı çıkmaya çalışırken yaralanan vatandaşlar ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastanenin bahçesi yaralılarla dolarken, acil servisin tavanındaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çöktü. Acil servis boşaltılırken, doktorlar yaralılara bahçede müdahale etti.







BAŞKAN KOCADON: BU YAŞIMA KADAR BÖYLE DEPREM YAŞAMADIM



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yaptığı açıklamada, çeşitli noktalardaki trafolarda meydana gelen patlamalar nedeniyle ufak yangınlar çıktığını ve ilçenin bazı mahallelerinde elektrik verilemediğini söyledi. Başkan Kocadon, "Halkımızda panik var. Can kaybımız yok. Küçük yangınlar ve yol göçmeleri var. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Çok farklı bir deprem yaşandı. Bu yaşıma kadar Bodrum'da böyle bir deprem yaşamadım. Evlerin içlerinde hasarlar var. Devrilen elektrik direklerimiz var. Yerli ve yabancı turistler ile birlikte nüfusumuz 1 milyonu aşkın durumda. Nüfus 1 milyon 200 bini bulmuştur" dedi.



MİNARE YIKILDI, DENİZ ÇEKİLDİ



Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir camiinin minaresinin yıkıldığı öğrenildi. Deprem sonrası denizin bir miktar çekildiği de belirtildi. Bodrum'da herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.



Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda ise bir caminin çöktüğü, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.





VALİ CİVELEK: DEPREM BİR TRAVMADIR, KORKUDUR, PANİKDİR



Depremle ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Depremin Gökova Körfezi'nde Datça ve Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası arasında olduğunu iletildi. Bu kadar büyük bir depremin ardından can kaybımız yok. Bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bodrum Devlet Hastanesi aciline gelen vatandaşlara, kendi istekleri doğrultusunda acil hizmetleri hastanenin bahçesinde verilmektedir. Bunlar deprem anındaki korku ve panik nedeniyle küçük çaplı yaralanmalar. Muğla'da kriz masası da oluşturuldu. Tüm birimler irtibat halinde. Bize ulaşmayan bir olumsuzluğun olup olmadığı da araştırılıyor. AFAD ekipleriyle de yoğun bir işbirliği içindeyiz. Deprem bir travmadır, korkudur, paniktir. Böyle bir deprem sonrası vatandaşlarımız sokaktalar. Sokakta olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Ancak endişe edilecek bir şey yok" dedi.



BAŞKAN GÜRÜN: ŞU ANDA HERHANGİ BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de şunları söyledi:



"Bütün itfaiye ekiplerimiz, MUSKİ, su kanalizasyon ekiplerimiz ve fen işleri ekiplerimiz hazır vaziyette ve müdahale ediyorlar. Depreme bağlı hatlarda kopukluk olması ve bunun getirdiği ot ve trafo yangınları olduğu bilgisi var. Ekiplerimiz ona müdahale etti ve gerekli sonucu aldık. Bodrum tabii ki en fazla hissedilen yer ama Datça'da, Fethiye'de, Seydikemer'de, Marmaris'te, Menteşe'de her yerde deprem hissedildi. Ama hiçbir ilçede bizi üzen bir sonuç ve bilgi yok. Şu anda bütün araç, gereç ve ekipmanımızla herkes acil olarak görevde. Şu anda herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Bu olaydan böyle sıyrılmamız hepimiz için sevindirici" dedi.