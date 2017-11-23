Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula İlçesi'nin Arıcılar Mahallesi olarak saptadığı deprem,dün saat 23.22'de meydana geldi. Yerin 12.19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Kaynak: DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak tespit etti.
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